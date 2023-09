Alpenländische Kreditorenverband Sanierungsplan für Bahntechnik-Unternehmen wurde angenommen Krieglach - Wie bereits vom AKV am 13.Dezember 2022 mitgeteilt, wurde über das Vermögen der TecSol GmbH vor dem LG für ZRS Graz aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) © 5min.at

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Planung, den Bau und die Programmierung von Steuerungs- und Antriebssystemen für Schienenfahrzeuge und elektronische Ausrüstung für Wagons.

Der Sanierungsplan

Laut AKV: Der Sitz des Unternehmens wurde verlegt und lautet nunmehr 8670 Krieglach, Roseggerstraße 30. Der von der Schuldnerin angekündigte Sanierungsplan wurde mittlerweile wie folgt konkretisiert: Die Insolvenzgläubiger erhalten eine 20%ige Quote, zahlbar in 3 Raten, davon eine Barquote in Höhe von 5 % auszuschütten durch den Masseverwalter binnen 14 Tagen ab rechtskräftiger Aufhebung des Sanierungsverfahrens, sowie eine weitere Rate in Höhe von 7,5 % binnen 12 Monaten und eine letzte Rate in Höhe von 7,5 % binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans.

Gesetzliche Mehrheiten wurden erreicht

Über den oben genannten Sanierungsplan wurde in der Tagsatzung vom 7. März 2023 beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz abgestimmt, wobei die notwendigen gesetzlichen Mehrheiten erreicht wurden und der Sanierungsplan von den Gläubigern angenommen wurde, heißt es von der AKV.