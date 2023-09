Internationale Frauentag Universal­museum Joan­neum: Spannen­des Pro­gramm zum Frauentag Graz - Der internationale Frauentag entstand als Initiative im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und richtet sich gegen die Diskriminierung und Ausbeutung von Frauen und Mädchen in aller Welt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (133 Wörter) © Universalmuseum Joanneum

Ziel ist die allgemeine Sensibilisierung der Gesellschaft, die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im Erwerbsleben, an politischen Entscheidungsprozessen und gesellschaftlichen Ressourcen. Passend zu diesem Thema präsentieren das Universalmuseum Joanneum und das Kunsthaus Graz am Weltfrauentag ein maßgeschneidertes Angebot, das die Frauen und den Feminismus in den Vordergrund rückt.

Feminismus und Genderdebatte

Am internationalen Frauentag, dem 8. März 2023, bietet die Neue Galerie Graz die beiden Ausstellungskataloge Ladies First! Künstlerinnen in und aus der Steiermark 1850-1950 (2020) sowie Ladies and Gentlemen. Das fragile feministische Wir (2021) um 30 % preisreduziert an. Mit den beiden Ausstellungen und Büchern hat die Neue Galerie Graz einerseits das lange Zeit marginalisierte Kunstschaffen von Frauen in der Geschichte thematisiert und andererseits den Feminismus und die Genderdebatte in der bildenden Kunst seit den 1960er-Jahren beleuchtet.