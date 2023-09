GEMEINSAM.SICHER Information: Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen Leoben - Anlässlich des internationalen Weltfrauentages am 8. März 2023 veranstaltet die Polizei am Hauptplatz Leoben eine Informations- und Präventionsveranstaltung zum Thema Sicherheit von Frauen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Der Weltfrauentag bietet die Möglichkeit, Verbesserungen rund um die Rechte der Frauen zu initiieren. Ein wesentlicher Faktor von Gleichberechtigung ist, dass sich Mädchen und Frauen sicher fühlen können. Hier geht es vor allem um den Umgang mit Gewalt im privaten Bereich und dem damit verbundenen Selbstschutz.

Informationsveranstaltung: Initiative GEMEINSAM.SICHER