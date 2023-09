Eine Woche später:

Heute findet die Ver­ab­schied­ung des getöteten Poli­zisten statt

Lassing - Vor ungefähr einer Woche kam es in der Polizeiinspektion Trieben zu einer Schussabgabe. Ein Polizist ist hierbei ums Leben gekommen. Am Dienstag, den 7. März 2023, wird er von Familie, Freunden und Kollegen in Lassing verabschiedet.

von Nadia Alina Gressl