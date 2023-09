Suchtmittel und Waffen 23-Jähriger wurde festgenommen und angezeigt Liezen - Ein 23-Jähriger musste letztes Wochenende, 3. März 2023, nach mehreren begangenen Straftaten festgenommen werden. Er befindet sich in Untersuchungshaft. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) © Spitzi-Foto/ #423609397 /stock.adobe.com

Der 23-jährige bosnische Staatsbürger geriet am 25. Jänner 2023 gegen 0.30 Uhr in einem Lokal mit einem 23-jährigen Rumänen (beide wohnhaft im Bezirk Liezen) in Streit. Das Motiv dürfte Eifersucht gewesen sein: Der Bosnier forderte seinen Kontrahenten auf, die Kontaktaufnahme zu seiner Freundin zu unterlassen. Um dieser Aufforderung Nachdruck zu verleihen, zog der Verdächtige eine täuschend echt aussehende Faustfeuerwaffe und verließ das Lokal kurze Zeit später. Das Opfer blieb unverletzt und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Suchtmittel und Waffe gefunden

Aufgrund des angezeigten Sachverhaltes ordnete die Staatsanwaltschaft Leoben anschließend eine Hausdurchsuchung an zwei Wohnorten des Verdächtigen an. Im Zuge dieser Durchsuchung stellte die Polizei die Tatwaffe (Schreckschusspistole) samt Munition sicher. Weiters konnten eine relativ geringe Menge Cannabis, Haschisch aber auch Bargeld ungeklärter Herkunft sichergestellt werden. Das Geld dürfte von Suchtmittelverkäufen stammen. Der größtenteils geständige 23-Jährige wurde festgenommen und wird wegen des Verdachtes der schweren Nötigung, wegen Suchtmittelhandels und nach dem Waffengesetz angezeigt.