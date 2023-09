Teilen spendet Zukunft Aktion „Familien­fasttag“: Benefiz-Suppen­essen im Bischofshaus Klagenfurt - Mit der Aktion "Familienfasttag" lud die katholische Frauenbewegung zum traditionellen Suppenessen im Bischofshaus in Klagenfurt ein. Bischof Josef Marketz hält diesen Tag als eine wichtige Solidaritätsaktion. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) Aktion "Familienfasttag" im Bischofshaus: Diözesanreferentinnen Tuscher (r.) und Trpin-Jelovčan mit Bischof Marketz und Generalvikar Sedlmaier. © Nedelja/Rihter

Im Rahmen der Aktion „Familienfasttag“ der katholischen Frauenbewegung, luden am Dienstag, 7. März 2023, Diözesanbischof Josef Marketz und Generalvikar Johann Sedlmaier gemeinsam mit den Diözesanreferentinnen Monika Tuscher und Frančiška Trpin-Jelovčan im Klagenfurter Bischofshaus zum Benefizsuppenessen ein und wiesen auf die Bedeutung dieser Solidaritätsaktion hin.

Als Zeichen der Barmherzigkeit

Die Aktion „Familienfasttag“ der katholischen Frauenbewegung sei „Nicht nur eine wichtige und in den Kärntner Pfarren lieb gewordene Tradition, sondern vor allem auch ein konkretes Zeichen der Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Gerade die Fastenzeit würde dazu einladen, sich in Taten des Verzichts und der Solidarität einzuüben und für eine gerechtere Welt einzutreten”, so der Kärntner Bischof.