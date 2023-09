Kulturvereine sammeln Villach unter­stützt Hilfs­aktion für Erd­bebenopfer Villach - Die Stadt Villach möchte den Opfern des verheerenden Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion helfen und unterstützt eine gemeinsame Hilfsaktion mehrerer Kulturvereine Villachs. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (187 Wörter) Dzinic Tahir Obmann Bosnischer Kulturverein , Zeki Kandemir, Esad Memic, BSC Bekir Cetin und Asim Cetin Obmann türkischer Kulturverein © Asim Cetin Artikel zum Thema Seid dabei: Villacher Kulturvereine veranstalten am 11. März Spendenaktion für Erbeben­opfer

Das katastrophale Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion Anfang Februar zählt zu den schlimmsten Naturkatastrophen der vergangenen Jahrzehnte. Mehr als 45.000 Menschen sind ums Leben gekommen, die Zerstörung ganzer Landstriche und das Leid nahezu unvorstellbar. „Auch in Villach gibt es Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Gebieten Familienangehörige, Freundinnen und Freunde haben. Wir selbst sind ob der Bilder bestürzt, aber sie sind noch um ein Vielfaches mehr betroffen“, weiß Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Die türkische Community und der bosnische Kulturverein der Stadt wollen den Schmerz ein wenig lindern und nicht tatenlos zusehen. „Sie haben jetzt ein Fest der Begegnung organisiert, einen sogenannten Kermes, wo für die Opfer gesammelt wird“, so Sandriesser.

Villach unterstützt Hilfsaktion

Wie berichtet, werden im Bosnischen Kulturzentrum werden türkische Spezialitäten kredenzt, es wird ein Tag der Begegnung und ein Tag, der unter dem Motto steht, humanitäre Hilfe für die Erdbebenopfer zu leisten. „Die Stadt Villach unterstützt diese Aktion selbstverständlich und wir hoffen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an diesem Kermes teilnehmen“, betont Sozialreferentin Sandriesser weiter.