Resi konnte überleben Achtung: Wieder vermehrt Giftköder im Umlauf Liezen - Giftköder-Attacken sind heutzutage leider nicht mehr einmalig. Immer öfter sind die Vierbeiner von dieser Qual betroffen. In Liezen ereignete sich ein neuer Fall: Resi wurde Opfer eines Giftköders. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (139 Wörter) © Montage: Elisa Auer/ Ines Peschke

In der Siedlung am Brunnenfeld in Liezen hat sich vor einigen Tagen wieder ein Hundeköder-Fall zugetragen. Die Hundebesitzerin Ines Peschke warnt nun andere: “Bitte gebt acht auf eure Vierbeiner!”

Giftköder sind verteilt worden

Im Bezirk Liezen wurden wieder Giftköder verteilt. “Was genau es war wissen wir leider nicht da Welpen ja generell alles in den Mund nehmen kann, es ist in der Wiese oder auf dem Boden gelegen, es müsste echt klein gewesen sein”, berichtet Ines gegenüber von 5Minuten. Auch soll sie schonmal gehört haben, dass beim Radweg in Liezen anscheinend Gift gestreut wurde”.

Dank der Nachbarn und Tierärztin

Resi wurde am Freitag Opfer eines Giftköders. Ines spricht einen herzlichen Dank aus: “Dank der Hilfe von sehr lieben Menschen in unserer Siedlung und der Top Tierärztin , hat unsere Resi überlebt!”