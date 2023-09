Lehrlingscasting Großes Interesse: Mehr als 360 Schüler stellten sich Unternehmen vor Feldkirchen/St.Veit - Die Wirtschaftskammer-Bezirksstellen St. Veit und Feldkirchen luden zum ersten Lehrlingscasting ein. Über 360 Schüler führten mit Lehrbetrieben aus der Region erste Bewerbungsgespräche. Das Interesse war riesengroß. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (251 Wörter) Zu sehen sind Robert Schratt, Petra Fladnitzer-Tatschl, Arnold Pacher, Eva Hoffmann, LR Martin Gruber und Klaus Kert. © WKK/kk

Die Wirtschaft braucht dringend engagierte Profis und legt besonderes Augenmerk auf den Nachwuchs. Auch im Raum St. Veit und Feldkirchen. Die beiden Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Robert Schratt und Klaus Kert führten Angebot und Nachfrage zusammen und organisierten erstmals ein bezirksübergreifendes Lehrlingscasting.

41 Unternehmen und 360 Schüler

Insgesamt nahmen 41 Unternehmen daran teil und standen mehr als 360 interessierten Schülern Rede und Antwort zu den unterschiedlichsten Lehrberufen. Die Jugendlichen konnten in lockerer Atmosphäre erste Bewerbungsgespräche mit mehreren möglichen zukünftigen Arbeitgebern führen. Insgesamt wurden an diesem Vormittag 27 Lehrberufe präsentiert.

Ideale Möglichkeit, um Fachkräfte zu bündeln

„Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist eine solche Veranstaltung eine ideale Möglichkeit, Lehrlinge und Lehrbetriebe zusammenzubringen“, unterstrich Petra Fladnitzer-Tatsch, Inhaberin eines Schlossereibetriebes. Auch Eva Hoffmann, Obfrau der Bezirksstelle St. Veit und Inhaberin des Seehotels Hoffmann am Ossiacher See, warb für offene Stellen: „Für uns ist es eine tolle Möglichkeit, uns als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Es ist wichtiger denn je, alle vorhandenen Kräfte für die Unternehmen und Facharbeiter zu bündeln.“

Interessierte Schüler informierten sich bei der Firma „S&B Holzbau GmbH“aus Feldkirchen über offene Lehrstellen. © Johanna Grünberger

Lehrlingszahlen im Detail

Kärnten blickt auf eine erfreuliche Entwicklung bei den Lehrlingszahlen. Im vergangenen Jahr haben so viele Jugendliche wie seit fast zehn Jahren nicht mehr mit einer Lehre begonnen. Im Bezirk Feldkirchen gibt es aktuell 386 Lehrlinge und in St. Veit sind 730 junge Menschen in einem Lehrverhältnis. Aktuell gibt es im Bezirk St. Veit 37 offene Lehrstellen, mit Schulende werden es insgesamt 141 sein. Im Bezirk Feldkirchen waren es im vergangenen Monat 32.