Laut dem AKV Grazer Anlagenbauer ist Insolvent Graz - Der AKV berichtet: Am 25. November 2022 wurde über das Vermögen der Christof Industries Global GmbH aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (223 Wörter) © 5min.at

Das Unternehmen, dass in der Christof-Industries-Gruppe eine Holdingstellung einnimmt hält Beteiligungen an verschiedenen Gesellschaften. Die Unternehmensgruppe ist spezialisiert auf die Entwicklung von Industrieanlagen, den Anlagenbau sowie die Installation und Wartung innovativer Technologien. Sitz des Unternehmens ist in 8051 Graz, Plabutscher Straße 115. Das Unternehmen wurde im Rahmen des am 25.11.2022 eröffneten Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung fortgeführt.

Weniger Dienstnehmer

Laut dem AKV wurden zu Beginn des Verfahrens wurden 50 Dienstnehmer beschäftigt, wobei der Mitarbeiterstand im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen auf rund 20 angepasst wurde. Ebenso wurde angeordnet verschiedene Bereiche, sowie Geschäftsführer Ausland, Treasury, Human Resources inklusive Lohnverrechnung, Facility Management, Zentraleinkauf, Fuhrparkmanagement und Spezialprojekte.

Sanierungsplan wurde konkretisiert

Der AKV berichtet: Der von der Schuldnerin angekündigte Sanierungsplan wurde mittlerweile wie folgt konkretisiert: Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von insgesamt 20% ihrer Forderungen, und zwar 5% in bar, auszuschütten durch den Insolvenzverwalter binnen 14 Tagen nach Rechtskraft der Sanierungsplanbestätigung, die restlichen 15% in zwei gleichen aufeinander folgenden Raten von je 7,5%; 12 und 24 Monate nach Annahme des Sanierungsplans. Sämtliche Massegläubiger werden voll befriedigt. Die Ansprüche der Aussonderungs- und Absonderungsberechtigten werden nicht berührt. Über den genannten Sanierungsplan wurde in der Tagsatzung am 07.03.2023 beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz abgestimmt, wobei die notwendigen gesetzlichen Mehrheiten erreicht wurden und der Sanierungsplan von den Gläubigern angenommen wurde. Die Erfüllung des Sanierungsplans bedarf der externen Unterstützung.