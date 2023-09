Kontaktlose Bezahlung Immer mehr Menschen benutzen die Funktion "Handy-Karten­zahlung" Kärnten/Österreich - Kartenzahlungen lassen sich bereits seit April 2021 sehr unkompliziert und kostengünstig mit dem Tool GP tom von Global Payments über das Handy abwickeln. In Österreich benutzen GP tom bereits 909 Unternehmen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (209 Wörter) © pexels

Die höchste, 2022 über dieses Tool abgewickelte Transaktion, belief sich auf eine Summe von über 10.000 Euro. Mario Mathera, Country Manager Global Payments Österreich: „Das Einsatz-Spektrum von GP tom reicht von Arzt-Praxen und Lieferdiensten über Gastronomiebetriebe bis hin zu Verkäufern von Straßenzeitungen in Graz. Besonders kleine Unternehmen setzen immer öfter auch auf kontaktlose Bezahlterminals am Handy, denn immer öfter wollen die Kunden mit ihrer Karte, ihrem Handy oder anderen Devices ihre Rechnungen bezahlen.“ Das spiegelt sich auch in den Umsätzen wider. 2022 wurden über GP tom rund 200.000 Transaktionen mit einem Volumen von fast neun Millionen Euro abgewickelt.

Nur mehr ein Gerät zur Bezahlung

Mathera: „Die meisten Transaktionen verbuchen wir in der Zwischenzeit über das Gastrobestell-System NCR Orderman9, wo bereits seit eineinhalb Jahren eine Kooperation besteht. Über GP tom, das auf den NCR Orderman9 Geräten installiert ist, lassen sich Zahlungen abwickeln. Der Vorteil ist, dass in der Gastronomie das Service-Personal nur noch ein Gerät braucht, um von der Bestellung bis zur Bezahlung alles abzuwickeln.“

Jedes Handy kompatibel