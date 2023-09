Eigener Song: Kärntner Band holt Frauen vor den Vorhang Villach - Die Villacherin Katrin Platzer-Wutti hat sich zum diesjährigen Weltfrauentag etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Gemeinsam mit ihrer Band "soundArt Sincere" hat sie das Lied "Komm vor den Vorhang" kreiert. "Uns war es wichtig, Frauen gut zuzusprechen, sie vor den Vorhang zu holen und wieder sichtbar zu machen." von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (181 Wörter) © soundArt Sincere

Im Zuge ihrer Ausbildung durfte die Villacherin Katrin Platzer-Wutti ein Praktikum im Frauenhaus machen. “Dort habe ich zum ersten Mal bewusst den Weltfrauentag mit den Mitarbeiterinnen und Klientinnen gefeiert”, erklärt die Lebens- und Sozialberaterin im Gespräch mit 5 Minuten. “Diese Erfahrung hat mich nachhaltig berührt.” Darum hat sie heuer gemeinsam mit ihrer Band “soundArt Sincere” ein Lied pünktlich zum Weltfrauentag veröffentlicht. Mit dem Song “Komm vor den Vorhang” wollen sie Frauen gut zusprechen, sie vor den Vorhang holen und wieder sichtbar machen.

Thema liegt ihr am Herzen

“Durch meine eigene Lebensgeschichte, aber auch durch unzählige Begegnungen mit Frauen weiß ich, dass Frauen sehr oft für ihre Entscheidungen kritisiert werden. Wenn uns Frauen etwas Schlimmes widerfährt, denken wir oft, wir hätten es verdient, oder wir hätten selber Schuld daran”, so Platzer-Wutti. Mit dem Song will sie Mut machen: “Diese Gesellschaft braucht so dringend Frauen, die mit ihrer Lebensgeschichte Frieden geschlossen haben und die Erfahrungen daraus anderen zur Stärkung zugänglich machen!”