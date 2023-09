21. und 22. April Orthopädie- und Unfallchirurgie-Kongress in der Privatklinik Graz Ragnitz - Am 21. und 22. April 2023 findet erstmals ein Fach-Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Steiermarks leistungsstärkster Privatklinik statt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) © PremiQaMed Group

Mehr als 20 renommierte Referenten aus Österreich und Deutschland teilen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu Diagnostik und Therapie von Erkrankungen von Knie-, Hüft- und Schultergelenken.

Orthopädie und Unfallchirurgie

Die Orthopädie stellt einen wesentlichen medizinischen Schwerpunkt der Klinik dar. Mehr als 50 Prozent der Behandlungen in der Privatklinik Graz Ragnitz sind dem Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie zuzurechnen. „Unsere Mediziner und Therapeuten treibt das Streben nach hoher Behandlungsqualität und Weiterentwicklung durch medizinische Innovation an – und dieses Wissen wird auch von unseren Patienten vorausgesetzt. Wir freuen uns daher, in unserem Haus einen wissenschaftlichen Diskurs in diesen Fachbereichen auf höchstem medizinischen Niveau zu ermöglichen“, freut sich Pedram Afschar, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer der Privatklinik Graz Ragnitz.

Ausstellungsflächen und Workshops

Ausstellungsflächen und Workshops ausgewählter Partner, sowie eine Abendveranstaltung runden das Programm ab. Die Fortbildungsveranstaltung ist von der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie (AGA) zertifiziert und mit DFP-Punkten ausgestattet. Eine Anmeldung ist noch bis zum 10.4.2023 unter www.pkg.at/orthokongress möglich.