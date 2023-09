Come-Back Breaking News: Die AIRPOWER kommt zurück Zeltweg - "Die AIRPOWER kommt zurück nach Zeltweg!", heißt es auf der Facebook-Seite von der Flugshow AIRPOWER. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) #GOODNews © BMLV/Daniel Trippolt

Die Flugshow AIRPOWER hat zuletzt im September im Murtal stattgefunden. Viel früher als gedacht, soll sie nun wieder zurückkehren.

Nächste AIRPOWER

Auf der Facebook-Seite berichtet die Flugshow AIRPOWER: “Was die nächste AIRPOWER betrifft, die ja gleichzeitig eine große Übung für die Luftstreitkräfte und das Bundesheer generell, also auch inklusive der Miliz, ist, gibt es “breaking news”: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sagte dazu anlässlich eines Festaktes am Fliegerhorst in Aigen, dass sie bereits den Planungsauftrag für eine nächste AIRPOWER erteilt hat”.