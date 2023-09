Busse ab sofort in Echtzeit unterwegs Neue Anzeige­tafeln in Villach: "5 Minuten bis der nächste Bus kommt" Villach - Ab sofort sind Villachs Busse auch an der Haltestelle auf dem Hans-Gasser-Platz in Echtzeit unterwegs. Auf Monitoren werden nun die tatsächlichen Abfahrtszeiten minutengenau angezeigt. An kleineren Haltestellen können Echtzeitdaten über QR-Codes gescannt werden. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) Mobilitätsreferent Stadtrat Gerald Dobernig vor der neuen Echtzeitanzeige. © Astrid Kompan

Bei der Infineon und in der Ringmauergasse gibt es dieses kundenfreundliche Angebot bereits seit einiger Zeit. Nun werden auch an der Haltestelle auf dem Hans-Gasser-Platz die Abfahrtszeiten der Stadtbuslinien auf in den Wartebereichen angebrachten Monitoren in Echtzeit angezeigt. „Wir erhöhen stetig den Standard der Villacher Öffis. Mit der aktuellen Qualitätsoffensive gehen wir den nächsten Schritt“, sagt Villachs Mobilitätsreferent Stadtrat Gerald Dobernig. In absehbarer Zeit soll es auch am Hauptbahnhof möglich sein, sich über die exakten Abfahrzeiten auf Echtzeitmonitoren zu informieren.

QR-Code an kleineren Haltestellen

Ein weiteres Echtzeitangebot gibt es auf den Busfahrplänen, die in allen Haltestellen ausgehängt sind. Hier ist ein QR-Code angebracht, über den sich die minutengenauen Abfahrtszeiten aller Linien der betreffenden Haltestelle direkt am Handy abrufen lassen. Mit diesem Angebot will die Stadt Villach ein zusätzliches Service anbieten und bereits vorhandene Ressourcen nutzen.