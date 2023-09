Seid sichtbar! "Die Sichtbarkeit von Frauen ist in allen Lebens­bereichen wichtig" Steiermark - Die weibliche Hälfte der Landesregierung unterstreicht zum Weltfrauentag, wie wichtig die Sichtbarkeit von Frauen in allen Lebensbereichen ist. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (97 Wörter) © Land Steiermark/Peter Drechsler

Zum internationalen Frauentag am 8. März gibt es viele Veranstaltungen und Vernetzungstreffen von Frauen, um deren Sichtbarkeit in verantwortlichen Positionen zu stärken und auch weiterhin einzufordern. Frauen in Führungspositionen haben Vorbildwirkung, diese braucht es, um in der Gleichstellung weiterzukommen.

Seit 2019 “halbe halbe”

Seit 2019 heißt es zumindest in der Landesregierung „halbe-halbe“, vier von acht Regierungspositionen werden von Frauen wahrgenommen. Anlässlich des Internationalen Frauentags betonen die vier Landesrätinnen in der Steiermärkischen Landesregierung, wie wichtig die Sichtbarkeit von Frauen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Bildung, Sport und in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist.