Stadtteil Reininghaus Grete-Schurz-Platz: Würdigung der ersten Frauen­beauftragten Graz - Im letzten November ist Grete Schurz, als erste Frauenbeauftragte Österreichs eine Ikone der Frauenpolitik, in Graz verstorben. Die Ehrenringträgerin der Stadt Graz ist bereits in der Pionierinnen-Galerie im Grazer Rathaus verewigt, nun wird ein neuer Platz im neuen Stadtteil Reininghaus auch ihren Namen tragen. von Nadia Alina Gressl

Wichtige Errungenschaften wie Familienermäßigungen im öffentlichen Verkehr sowie die kostenlose Mitnahme von Kinderwägen oder mehr weibliche Gynäkologinnen gehen auf das Engagement von Grete Schurz (1934 – 2022) zurück. Im Jahr 1987 gründete Grete Schurz den Grazer Frauenrat als überparteiliches, autonomes Netzwerk von Fraueninitiativen und -organisationen.

“Wir haben ihr sehr viel zu verdanken”

Bürgermeisterin Elke Kahr: „Grete Schurz hat vieles angestoßen und umgesetzt, was wir heute in Graz als Selbstverständlichkeit betrachten. Wir haben ihr sehr viel zu verdanken. Deshalb ist es eine große Freude, dass auch mit dem Grete-Schutz-Platz an sie erinnert wird.“