Polizei bittet um Hinweise Brieftaschen aus Einkaufswagen geklaut: Wer hat den Täter gesehen? Villach - Am Dienstag waren besonders dreiste Diebe in Villach unterwegs. Die Polizei sucht nun nach dem Täter. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (38 Wörter) © Spitzi-Foto/ #467690392 /stock.adobe.com

Heute Mittag, am 7. März 2023, gegen 12 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter in einem Einkaufsmarkt in Villach-Auen jeweils aus den Einkaufswagen abgelegten Handtaschen zweier Frauen (72 und 66 Jahre) die beiden Brieftaschen samt Inhalt (Bankomatkarten, E-Cards, Bargeld, etc.) gestohlen.