Hauptgebäude der Sparkasse wird umgebaut Cool: Klagenfurt bekommt neue Dach­terrasse mit Bar & Café Klagenfurt - Das 500 Jahre alte Haus der Sparkasse am Neuen Platz soll um 35 Millionen Euro generalsaniert werden. Ein besonderer Grund zur Freude für die Klagenfurter: Unter anderem soll nämlich auch eine Dachterrasse samt Bar & Café entstehen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (168 Wörter) © Kärntner Sparkasse, Hannes Krainz

Die Kärntner Sparkasse blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Sowohl bei den Kundenkrediten als auch bei den -anlagen konnte ein Plus verzeichnet werden. Auch der Jahresgewinn der Sparkasse konnte sich sehen lassen: 36,4 Millionen Euro. In den vergangenen zehn Jahren wurden 42,2 Millionen Euro seitens der Sparkasse in das Filialnetz in Kärnten investiert. Das Hauptgebäude in Klagenfurt am Neuen Platz soll mit Ende April um rund 35 Millionen Euro umgebaut werden.

Betrieb ab März

Am Ende sollen großzügige Beratungsflächen, ein Financial-Life-Park für interaktive Finanzbildung, Gastronomie- und Veranstaltungsbereiche und modernste Arbeitsbereiche für die Mitarbeitenden vorhanden sein. Das heißt für die Klagenfurter: Eine Rooftop-Bar mit wunderbarer Aussicht aus Klagenfurt. “Es sei der größte Umbau der letzten 150 Jahre”, so Ulrike Resei, Vorstandsdirektorin der Kärntner Sparkasse abschließend. Ab Mittwoch, 29. März 2023, soll der Filialbetrieb am Neuen Platz eingestellt werden. Start der Bauarbeiten ist Ende April 2023, Ende 2024 soll der Umbau im denkmalgeschützten Gebäude abgeschlossen sein.