Wir verdienen mehr KPÖ-Aktion zum Welt­frauen­tag Steiermark - Am 8. März ist Internationaler Frauentag – und der ist aktueller denn je: Die Gleichstellung der Geschlechter existiert zwar am Papier, die Realität sieht aber oft anders aus. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (317 Wörter) © KPÖ

Darauf hat die KPÖ heute gemeinsam mit dem Bund Demokratischer Frauen in Form einer Aktion unter dem Motto »Wir verdienen mehr!« am Grazer Hauptplatz aufmerksam gemacht und Passanten zum Frauentagsquiz gebeten.

Ergebnisse der Umfrage

Folgendes ist dabei herausgekommen: 51 % der Frauen in der Steiermark sind in Teilzeit-Beschäftigung – ein europäischer Spitzenwert. Bei Männern sind es nur 12 %. Dass jede zweite Frau in Teilzeit arbeitet, ist kein Zufall und auch nicht immer eine freiwillige Entscheidung. In vielen Branchen, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, gibt es zum einen kaum Vollzeitarbeitsplätze. Und selbst wenn, erhalten Frauen immer noch niedrigere Löhne und Gehälter als Männer – nämlich durchschnittlich um 13 % weniger. Zum anderen wird der überwiegende Teil der unbezahlten Arbeit – Haushalt, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, usw. – noch immer von Frauen geleistet. Das vielerorts mangelhafte Angebot an Pflege- und Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen verschärft die Mehrfachbelastungen für Frauen. Dass vielen Frauen neben der unbezahlten Arbeit im Haushalt nur mehr begrenzt Zeit für bezahlte Arbeit bleibt, liegt also auf der Hand. Die Konsequenz: finanzielle Abhängigkeit vom Partner und erhöhte Armutsgefährdung, besonders im Alter.

Frauen erhalten weniger Pension

Die hohe Teilzeit-Quote wirkt sich auch auf die Pensionshöhe aus: So erhalten Frauen in Österreich 41,6 % weniger Pension als Männer. Die Pension von Frauen beträgt durchschnittlich 1.264 Euro und liegt damit unter der Armutsgefährdungsgrenze von 1.371 Euro. Die Konsequenz: Altersarmut. Mehr als 160.000 Pensionistinnen sind betroffen – damit sind mehr als zwei Drittel der Menschen in Altersarmut weiblich.

Viele Benachteiligungen

Die vielfältigen Benachteiligungen, die Frauen nach wie vor erleben müssen, sind dabei kein Zufall, sondern tief im kapitalistischen System verwurzelt. Als unterbezahlte Lohnarbeiterinnen und unbezahlte Verantwortliche für die Haushalts- und Familienführung werden Frauen im Kapitalismus gleich mehrfach ausgebeutet. Diese Zustände sind aber kein Naturgesetz. Sie sind veränderbar, wenn wir uns organisieren und gemeinsam für Verbesserungen bis hin zum Sozialismus eintreten.