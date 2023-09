Totalsperre LKW-Lenkerin ignoriert Fahr­verbot: Plötzlich kam sie nicht mehr weiter Bleiburg - Am 7. März 2023, gegen 11.30 Uhr, lenkte eine 50-jährige Kraftfahrerin aus Tschechien ihre Sattelzugmaschine samt einem beladenen Sattelanhänger (Inhalt: 24 Tonnen flüssige Schwefelsäure) auf der Loibacher Landesstraße (L 133) von Bleiburg kommend über Loibach wo sie über diesen von Österreich nach Slowenien ausreisen wollte. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) © LPD Kärnten

Trotz eines beschilderten Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen setzte die Kraftfahrerin die Fahrt in Richtung des Grenzüberganges fort. In einer dort auf den Raunjak steil nach links ansteigenden Spitzkehre, kam die Sattelzugmaschine an die Grenzen ihrer Zugkraft, woraufhin folgend die gesamte Fahrzeugkombination in spitzem Winkel einknickte und in der Spitzkehre zum Stillstand kam.

Situation aussichtslos

Dadurch war es aussichtslos, dass sich die Lenkerin aus eigener Kraft mit der Zugmaschine aus der Endlage befreien konnte. Da die gesamte Fahrzeugkombination den Bereich in der Spitzkehre der L 133 blockierte, musste eine Totalsperre veranlasst werden. Zur Bergung des Sattelzuges, mit Tankaufbau und einem Gewicht von an die 40 Tonnen, musste wegen drohender Gefahr im Verzug, dass die Sattelzug seitlich abrutschen könnte, ein Bergeunternehmen mit der Sicherung und Bergung beauftragt werden.

Bergung erfolgreich

Diese Bergung erfolgte unter Zuhilfenahme von schwerem Gerät und konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Im Einsatz standen neben den Mitarbeitern des Bergungsunternehmens mehrere Polizeistreifen, sowie die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Lavamünd, welche den Straßenzug für die Dauer der Bergearbeiten absicherte.