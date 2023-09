Am heutigen Dienstag KAC schlägt VSV im Kärnten Derby mit 4:0 Kärnten - Am heutigen Dienstag war es wieder so weit: Der KAC und der VSV standen sich im Kärnten Derby gegenüber. Doch es kann nur einen Kärntner Sieger geben! von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (148 Wörter) © VSV / Krammer

Im ersten Drittel landet der KAC zwei Treffer. Lessio vom KAC trifft schon in der 8. Minute und Ticar legt in der 14. Minute nach. Im zweiten Drittel ist richtig Feuer in der Partie. Es gibt immer wieder Unterbrechungen: VSV-Spieler Sabolic legt es sich in der 32. Minute mit einem KAC-Spieler ordentlich an. Dafür werden beide Teams bestraft. Die Villacher haben im zweiten Drittel mehr Chancen, laufen dem ersten Treffer aber noch immer hinterher. Das Schlussdrittel verspricht jede Menge Spannung.

Fans werfen Gegenstände aufs Eis

Das letzte Drittel beginnt: Ähnlich wie im zweiten Drittel gibt es wieder harte Fouls. Aktuell wird sogar über eine Disziplinarstrafe für Desjardins debattiert. In der 48. Minute der nächste Treffer für den KAC: Haudum trifft und es steht 3:0. Kurz vor Ende: Die Fans sind aufgebracht und werfen Gegenstände aufs Eis. In der 60. Minute trifft nun nochmal der KAC: Petersen macht das 4:0.