Süßes Engagement

Frauen­bewegung Velden unter­stützt "Haus Antonius"

Treffen am Ossiacher See - Die Frauenbewegung Velden unterstützt mit 600 Euro die sozialpädagogische Einrichtung „Haus Antonius“ in Treffen am Ossiacher See.

