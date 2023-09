Who The Hell Is Edgar?

Mit diesem Hit wollen Teya & Salena den Eurovision Song Contest rocken

Steiermark - Österreich wird heuer von der Wienerin Teya und der Steirerin Salena beim Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool vertreten. Mit "Who the hell is Edgar" wollen die beiden das internationale Publikum überzeugen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (94 Wörter)