Klinikum lädt zum 4. Krebstag Kärnten: Jährlich erkranken rund 3.500 Menschen an Krebs Klagenfurt - Die Zahl der Krebserkrankungen ist weiter im Steigen. Darum laden Experten aus dem Klinikum Klagenfurt die Bevölkerung am 10. März 2023 zum 4. Kärntner Krebstag in die Messehalle 5 ein. Am Programm stehen Vorträge, begehbare Organmodelle und Schminktipps für Chemotherapie-Patientinnen. Der Eintritt ist frei. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) © KABEG

In Österreich erkranken jährlich rund 40.000 Menschen an Krebs, rund acht Prozent davon in Kärnten. “Der Kampf gegen den Krebs ist und bleibt eine Herausforderung für Patienten, deren Angehörige und auch für die Ärzte”, weiß Wolfgang Eisterer, Leiter des Onkologischen Zentrums und Abteilungsvorstand der Inneren Medizin und Hämatologie und internistischen Onkologie am Klinikum Klagenfurt. Im Rahmen des 4. Kärntner Krebstages wollen die Experten verschiedener Fachrichtungen deshalb schwerpunktmäßig über die Fortschritte in der Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren oder Brustkrebs informieren. Daneben werden neue operative Möglichkeiten in der Tumorchirurgie sowie die technischen Möglichkeiten in der Strahlentherapie besprochen.

Typisierungsaktion und Organmodelle

Neben dem umfassenden Vortragsprogramm werden auch begehbare Organmodelle der Brust und des Magens ausgestellt sein. Zudem geben Experten Schminktipps für Patienten unter Chemotherapie. Vorort wird außerdem eine Ernährungsberatung angeboten. Zudem wird es möglich sein, sich für eine Stammzellenspende beim Verein „Geben für Leben“ zu registrieren (Typisierungsaktion). Abschließendes Highlight ist eine Podiumsdiskussion mit Beginn um 15.20 Uhr, in der Fragen aus dem Publikum beantwortet werden.