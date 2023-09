Bergung am Abend LKW blockierte Plabutsch­tunnel A9 - Gegen 5 Uhr verunfallte ein LKW auf der A9 Pyhrnautobahn und blockierte so den Plabutschtunnel. Umleitungen wurden eingerichtet. Geborgen soll der LKW erst gegen Abend werden, um ein Verkehrschaos im Frühverkehr zu verhindern. Für den heutigen Mittwoch ist der Tunnel also nur einspurig befahrbar. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (202 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Steinberg

Am heutigen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr kam es zu einem Unfall auf der A9 Pyhrnautobahn unmittelbar vor dem Plabutschtunnel. Laut Angaben des 55-jährigen Lenkers dürfte die LKW-Ladung verrutscht sein, sodass der LKW ins Schleudern geriet. Beladen mit Stoffballen, kippte der LKW genau vor der Tunneleinfahrt um und blockierte so die Fahrbahnen. Der Tunnel wurde in weiterer Folge in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Es wird umgeleitet

Sofort wurde über den Kreisverkehr Graz-Webling und das Stadtgebiet umgeleitet. Den Autofahrern wurde geraten, bereits bei Feldkirchen abzufahren. Im Frühverkehr ging es dennoch nur sehr langsam voran. Ab dem Knoten Graz-West sowie auf den Ausweichstrecken über die B70 und Seiersberg gab es eine Viertelstunde Zeitverlust. Die A9 war im Bereich der Unfallstelle von 4.30 bis 6.30 Uhr gesperrt.

Bergung am Abend

Es kam so, dass die Autobahnmeisterei der Asfinag entschied, die Bergung erst am Abend durchzuführen. Eine Bergung in den Morgenstunden, würde für völliges Chaos im Frühverkehr sorgen, hieß es seitens der Asfinag gegenüber Radio Steiermark. Vorübergehend wurde der verunfallte LKW auf die Seite gehoben, sodass der Plabutschtunnel einspurig auf der Überholspur befahren werden kann. Die Bergung soll gegen 21 Uhr starten und dürfte die halbe Nacht dauern.