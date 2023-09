Österreichischer Bundesfeuerwehrverband Starker Zuwachs: 60 Prozent der neuen Feuerwehr­mitglieder weiblich Kärnten - Auch wenn die Feuerwehr oft sehr stark mit dem männlichen Geschlecht assoziiert wird, so wächst die Anzahl an weiblichen Mitgliedern jährlich stark, betont man seitens des Österreichischen Bundesfeuerwehrverband anlässlich des internationalen Frauentages. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (149 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Aus einer Statistik geht hervor, dass im Vergleich zum Jahr davor ein Plus von 2.819 Frauen und Mädchen dokumentiert wurde. Das bedeutet, dass rund 60 Prozent der Neumitglieder im Jahr 2022 weiblich sind. Der weibliche Anteil in den österreichischen Feuerwehren beträgt somit rund 31.000 Mitglieder.

Auch wenn das in Summe „nur“ rund 9 Prozent der Gesamtmitglieder ausmacht, so zeigt der Trend der letzten Jahre einen Zuwachs an weiblichen Mitgliedern von knapp 150 Prozent. „Ich freue mich sehr, dass immer mehr Frauen und vor allem auch Mädchen den Weg in die Feuerwehr bzw. Feuerwehrjugend finden. Besonders hervorheben möchte ich, dass immer mehr Frauen auch Führungsverantwortung übernehmen und in Kommandofunktionen gewählt werden sowie sich auf Abschnitts- und Bezirksebene engagieren. Aber auch als Atemschutzgeräteträgerin oder Kraftfahrerin behaupten sich Feuerwehrfrauen im täglichen Einsatzdienst“, so Feuerwehrpräsident Robert Mayer, der auf eine Fortsetzung dieses Trends hofft.