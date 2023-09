Im 81. Lebensjahr Große Trauer: Ehemaliger Joanneum-Direktor nach langer Krank­heit ver­storben Graz - Das Universalmuseum Joanneum trauert um den ehemaligen Direktor des Joanneums Odo Burböck, welcher am 5. März 2023 nach langer Krankheit im 81. Lebensjahr verstorben ist. Die Seelenmesse für Dr. Burböck findet am Freitag, dem 10. März, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Kalvarienberg-Graz statt. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (298 Wörter) © Universalmuseum Joanneum/Multimediale Sammlungen

Sein berufliches Leben war vom Stiftungsgedanken Erzherzog Johanns geprägt. 1971 trat der promovierte Historiker als wissenschaftlicher Assistent an der damaligen Abteilung für Vor- und Frühgeschichte des Landesmuseums Joanneum in den Museumsdienst ein, wo ihm die Münzensammlung zur fachlichen Betreuung übergeben wurde. 1977 wurde er zum Sekretär des Kuratoriums ernannt – eine Funktion, die er bis 1999 und damit länger als jeder vor ihm dienende Sekretär dieses ehrenamtlichen Gremiums ausübte, das in Angelegenheiten des Landemuseums Joanneum für die Steiermärkische Landesregierung beratend und für die Leitung des Museums unterstützend tätig ist.

Direktor des Landesmuseums Joanneum

Im März 1999 wurde er zum stellvertretenden Direktor des Landesmuseums Joanneum bestellt, ab Jänner 2000 leitete er das Joanneum als geschäftsführender Direktor, bis er mit 1. Jänner 2002 zum Hofrat und als Leiter der damaligen Abteilung 21 des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung zum Direktor des Landesmuseums Joanneum ernannt wurde. In dieser Funktion übergab er am 1. Jänner 2003 den Geschäftsführern der neuen Landesmuseum Joanneum GmbH Peter Pakesch und Wolfgang Muchitsch die Verantwortung über das aus der Landesverwaltung ausgegliederte Museum.

In seiner Zeit am Joanneum

Odo Burböcks Wirken am Joanneum war davon geprägt, dass er seine Arbeitskraft nicht nur der ihm anvertrauten Münzensammlung, sondern immer auch dem Gesamthaus zur Verfügung stellte. So war er zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Kuratoriumssekretär lange Zeit vor seiner Bestellung zum stellvertretenden Direktor als Mitglied verschiedener Projektgruppen für die Verbesserung der Verwaltungsstruktur und der inneren Abläufe im Joanneum verantwortlich. In seiner leitenden Funktion als Direktor wirkte er schließlich an der Ausgliederung des Joanneums aus der Landesverwaltung mit, durch die ein über zehn Jahre andauernder intensiver Diskussionsprozess um die Verselbstständigung und die Rechtsform des Joanneums zu einem erfolgreichen Abschluss gelangte.