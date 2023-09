Pleitewelle setzt sich fort: Altein­gesessene Bäckerei aus Eisen­kappel insolvent Bad Eisenkappel - Über das Vermögen der Bäckerei Reinwald GmbH aus Bad Eisenkappel wurde am Mittwoch, dem 8. März 2023, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Verbindlichkeiten werden vorerst mit rund 200.000 Euro angeführt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Über die alteingesessene Bäckerei Reinwald GmbH aus Eisenkappel wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Laut dem AKV Europa sind sieben Dienstnehmer betroffen. Angeführt sind derzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 200.000 Euro, diese sollen sich jedoch im Zuge des Verfahrens noch erhöhen. Dem gegenüber liegen Aktiva in Höhe von 14.000 Euro.

Insolvenzursache

Als Insolvenzursache werden seitens des Kreditschutzverbandes von 1870 Umsatzrückgänge seit der Coronapandemie angeführt. Darüber hinaus sei ein jahrzehntelang beschäftigter Bäcker in Pension gegangen, während ein weiterer mit Zustellungsdiensten beschäftigter Mitarbeiter gekündigt hat. Aufgrund dessen sei es nicht mehr möglich gewesen, die bestehenden und laufenden Verbindlichkeiten zu bedienen.

Café soll fortgeführt werden

Aus heutiger Sicht ist die Fortführung des Kaffeehauses in Eisenkappel geplant. Dazu soll ein Sanierungsplan eingebracht werden. Die Bäckerei und der Fahrverkauf sollen hingegen geschlossen werden. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 3. April 2023 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Völkermarkter Rechtsanwalt Gottfried Tazol bestellt.