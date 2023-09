12,8 Meter, 18 Tonnen und 360 PS Buslenkerin Claudia: „Einer der besten Jobs, die eine Frau ergreifen kann!“ Kärnten - Anlässlich des Weltfrauentags haben wir Claudia getroffen. Sie hat uns von ihrem Beruf als Buslenkerin, ihrer Entscheidung für ihre Berufswahl und dem Alltag als Frau in einem klassischen Männerberuf erzählt. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (334 Wörter) Werbung © Madlin Peko

Claudia ist knapp über 50 und hat den Beruf der Buslenkerin ergriffen, nachdem sie ihren angestammten Beruf als Heilmasseurin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben konnte. Ihr Schwager, selbst seit 13 Jahren begeisterter Buslenker, hat Claudia bekräftigt, ihren jetzigen Beruf anzugehen. Stolz sagt sie: „Ich habe dann echt meinen Mut zusammengenommen, den Bus-Führerschein gemacht und bin jetzt Buslenkerin“.

„Der perfekte Job“

Claudia ist sehr gerne unterwegs, schätzt die idyllische Landschaft, die Kärnten zu bieten hat und eines ihrer persönlichen Highlights in ihrem Beruf sind die schönen Sonnenaufgänge, die sie begleiten, wenn sie morgens mit dem Bus auf Anhöhen unterwegs ist und die Kids in die Schule bringt – „Ausblicke, die man sonst nie hat“. „Der perfekte Job“ erzählt sie erfreut: „Vor allem morgens, wenn du mit dem Bus auf einen Berg hinauffährst“ und „dann diese ganzen schönen Morgenstimmungen und unser schönes Bundesland siehst. Ich bin gerne mit Menschen zusammen und mag das Fahren einfach. Also ich mache das wirklich, wirklich gerne“.

QuereinsteigerInnen aufgepasst: Der D-Führerschein wird finanziert! © Madlin Peko

„Wir müssen uns nur mehr zutrauen“.

In dieser Branche stellt sich zwangsläufig die Frage: Wie ist es, mit vielen Männern zusammenzuarbeiten? „Cool, ich arbeite lieber mit Männern und komme mit meinen Kollegen wirklich gut aus. Da gibt’s nix, man kann immer fragen, man unterstützt sich und unsere Männer sind sowieso alle klasse“, erzählt Claudia. Ihrer Meinung nach sollten aber dringend mehr Frauen den Beruf ergreifen. „Das ist einer der besten Jobs, die eine Frau ergreifen kann! Es ist wirtschaftlich eine sehr gute Geschichte, weil man sehr gut verdient. Als Frau in Kärnten ein Top Verdienst! Ich finde, es gehören einfach viel mehr Frauen in diesen Beruf“ und sie appelliert an alle Frauen: „Wir müssen uns nur mehr zutrauen“. Was man unbedingt mitbringen sollte: „Flexibilität, ein bisserl Mut und Humor. Man hat viel Verantwortung in diesem Job aber ich für meinen Teil möchte nie wieder etwas anderes machen.“

Möchtest auch du Claudias Team verstärken? Werde BuslenkerIn! Die Verkehrsunternehmen der Kärntner Linien freuen sich auf dich! © Madlin Peko