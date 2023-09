In St. Veiter Mastbetrieb

Salmonellen-Infektion: 20.000 Hühner mussten geschlachtet werden

Bezirk St. Veit an der Glan - In einem Mastbetrieb im Bezirk St. Veit an der Glan mussten 20.000 Hühner geschlachtet werden. Der Grund: Die Tiere waren mit Salmonellen infiziert.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (72 Wörter)