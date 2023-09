Vom Rookie zum relevanten Player: 71 exklusive LED Walls: monitor­werbung bringt sich am öster­reichischen DooH-Markt in Stellung Kärnten - Innerhalb eines Jahres hat sich monitorwerbung vom Newcomer zu einem der wichtigsten Partner am österreichischen DooH-Markt entwickelt. Am Plan für 2023 stehen für Geschäftsführer Sebastian Lanner der Ausbau des Netzes sowie die weitere Automatisierung der internen Prozesse. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (410 Wörter) Werbung Das Team von monitorwerbung Kärnten vor den Büroräumlichkeiten in der Karl-Popper-Straße in Wien. © monitorwerbung

In Kärnten verfügt monitorwerbung über das größte Netzwerk an LED Walls und Screens im Land und ist als Nummer 1 in der digitalen Außenwerbung eine bekannte Marke. Aber auch national bringt sich der Eigentümer und Vermarkter exklusiver Digital-out-of-Home Standorte unter der gleichnamigen Dachmarke immer stärker in Stellung. “Mit Hilfe verschiedener Vertriebskooperationen haben wir mittlerweile sämtliche Bundesländer in das nationale Netz integriert. Aktuell verfügen wir über 1110 digitale Außenwerbeflächen – davon 71 großflächige LED Walls im Roadside Bereich sowie 63 City Screens. Diese signifikante Steigerung der Standorte hat uns zu einem relevanten Player am österreichischen DooHMarkt gemacht”, freuen sich monitorwerbung Geschäftsführer Sebastian und Andreas Lanner.

Standorte in allen Bundesländern

Die Standorte sind über ganz Österreich verteilt und reichen sogar bis Bayern und Südtirol. Von Vorarlberg bis Wien werden sämtliche Bundesländer abgedeckt. Der Fokus liegt auf großflächigen LED-Walls im Roadside Bereich sowie auf Stelen im innerstädtischen Bereich, darunter in der Wiener Mariahilfer Straße oder am Prater in Wien. In Summe erzielt das Outdoor-Netz laut aktueller TMC Studie über 5,7 Millionen Bruttokontakte pro Woche. Ein Umstand, den sich bereits namhafte Kunden wie Volvo, Kurier, Saalbach, Verbund, Coca-Cola, Red Bull oder das österreichische Bundesheer zu Nutze machen. Aber auch Kärntner Unternehmen, die österreichweit tätig sind bzw. Interessensgemeinschaften wie der Landesverband Urlaub am Bauernhof, machen über die LED-Walls von monitorwerbung ihre Angebote gezielt und mit Erfolg in anderen Bundesländern oder im urbanen Raum sichtbar.

Das Führungsteam von monitorwerbung: David, Andreas und Sebastian Lanner. © David_Andreas_Sebastian

383 Screens in 93 Stores

Zusätzlich erreichen Agenturen und Unternehmen ihre Zielgruppe punktgenau über 89 Indoor Displays. So vermarket monitorwerbung beispielsweise 383 Screens in 93 Stores des Sportartikel-Profis Hervis und verschafft hier direkten Zugang zu einem Publikum, das sich für die Themen Outdoor, Ski, Running, Bike und Fitness interessiert. Egal ob nationale oder regionale Kampagne – gebucht wird direkt, schnell und unkompliziert über ein einheitliches Buchungssystem auf www.monitorwerbung.at bzw. einen Ansprechpartner. Auch die Werbeoptionen sind flexibel. Gleichzeitig garantiert man als Eigentümer der DooH-Flächen höchste Qualität und einen exklusiven Zugang. Ausbau des Netzes und Automatisierung

Plan für dieses Jahr

Was für 2023 am Programm steht? „Einen Fokus legen wir aktuell auf den Ausbau des Netzes sowie die weitere Automatisierung der internen Prozesse. Buchungen werden dann innerhalb von 24 Stunden abgewickelt und die Nutzerfreundlichkeit der Buchungsplattform wird optimiert“, so Sebastian Lanner. Auch das Bewusstsein dafür, dass DooH den kleinsten CO2-Footprint aller Werbemedien hat, soll weiter gestärkt werden.