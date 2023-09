Gutachter ermittelt

Zwei Tote nach Bus-Unfall: Waren die Bremsen defekt?

Schladming - In der Nacht des 25. Februars kam es in Schladming zu einem tragischen Busunfall. Ein 31-jähriger Deutscher verstarb noch an Ort und Stelle. Der Buslenker erlag wenige Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Vor dem Absturz soll der Lenker die Insassen sogar gewarnt haben, er könne nicht bremsen. Nun soll ein Gutachter herausfinden, ob ein technischer Defekt vorlag.

von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (241 Wörter)