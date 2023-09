Vor der Landesveterinärdirektion "Gequält & erschlagen": VGT demonstriert nach Schlacht­hof-Skandal Graz - Erst kürzlich hat der Verein gegen Tierfabriken Missstände an einem Hühnerschlachthof aufgedeckt. Nun demonstrierten die Tierschützer am heutigen Mittwoch vor der Landesveterinärdirektion für das Tierwohl. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (208 Wörter) © VGT Steiermark Artikel zum Thema "Zu Tode gequält": Bilder zeigen Skandal bei einem Schlachthof

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hatte Ende 2022 Anzeige gegen einen steirischen Hühnerschlachthof erstattet. Dort sollen sich Szenen von Tierquälerei und Missachtung der Hygiene abgespielt haben. Bildmaterial zeigt den skandalösen Umgang mit den Tieren. Mehr dazu liest du hier.

Protest für das Tierwohl

Um auf die Missstände bei den Schlachtungen aufmerksam zu machen, versammelten sich am heutigen Mittwoch rund 30 Tierschützer vor der steirischen Landesveterinärdirektion in Graz. Der VGT kritisiert unter anderem die Lücken bei den Kontrollen an Schlachthöfen. Bei dem Skandal-Betrieb sei nur ein amtlicher Tierarzt mit der Kontrolle beauftragt worden. “Das ist natürlich unmöglich. In diesen großen Schlachtbetrieben sind selbst zwei Kontrollorgane gleichzeitig recht wenig, um alle relevanten Bereiche zu überwachen”, führt VGT Vize-Obmann David Richter diesbezüglich aus.

© VGT Steiermark © VGT Steiermark

Videoüberwachung gefordert

Der VGT unterstützt daher die Forderung nach Videoüberwachung besonders gefährdeter Abschnitte des Schlachtprozesses, wie Anlieferung der Tiere, Handling lebender Tiere, sowie Betäubung und Tötung. Der Nutzen dieser Kameras steht und fällt jedoch damit, wer diese überwachen soll. David Richter dazu: “Videoüberwachung ist nur dann sinnvoll, wenn diese von externen, amtlichen Kontrollorganen festgelegt und überwacht wird. Schlachthof-betriebsinterne Überwachung wird den Tieren vermutlich kaum helfen.”