Hohe Influenza-Zahlen Grippewelle hat die Steier­mark fest im Griff Steiermark - Die Steiermark liegt im wahrsten Sinne des Wortes flach. Nach den relativ milden Grippesaisonen in den Jahren 2020/21 und 2021/22, gingen die Infektionszahlen in diesem Jahr wieder massiv nach oben. Aktuell verzeichnet die Österreichischen Gesundheitskasse knapp 50.000 Krankenstände. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (123 Wörter)

Sonnenschein und Plusgrade im zweistelligen Bereich erwarten uns in den kommenden Tagen, aber nicht alle werden sie genießen können. So mancher verbringt seine Zeit momentan nämlich im Krankenbett. “Die Krankenstände steigen weiter leicht an”, weiß Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Österreichweit haben derzeit 288.249 ÖGK-versicherte Arbeitnehmer und Arbeitslosengeldbezieher eine Arbeitsunfähigkeitsmeldung eingereicht. Allein in der Steiermark verzeichnet die ÖGK insgesamt 40.900 Krankenstände. 2022 lag die Zahl noch bei 34.503.

Grippe und Corona plagen die Steirer

Von den erkrankten Steirern liegen 11.276 mit einem grippalen Infekt im Bett und 171 mit der Grippe. “Es kommt auch wieder zu mehr Corona-Fällen”, so der ÖGK-Chefarzt, “daher empfiehlt sich weiterhin Abstand halten und an stark frequentierten Orten Maske zu tragen”, erklärt Krauter abschließend.