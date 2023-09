Sieben Meter in die Tiefe gestürzt ...

Nicht gesichert: Arbeiter vom Dach gefallen und schwer ...

St. Veit - Heute Morgen, gegen 9 Uhr wollte ein 27-jähriger Arbeiter aus St. Veit einer Dachdeckerfirma in der Gemeinde Kappel am Krappfeld am Dach eines ...