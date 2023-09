Im Krankenhaus erlegen 85-Jähriger tot: Nach­barn hatten ihn zuvor noch vor Brand gerettet Sankt Barbara im Mürztal - Es waren seine Nachbarn, die den 85-jährigen Pensionisten aus der verrauchten Wohnung am 1. März gerettet hatten. Trotz aller Bemühungen verstarb der 85-Jährige am Tag darauf, dem 2. März, im Krankenhaus. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) © Feuerwehr Hart bei Graz/ HBI Peter Preuss Artikel zum Thema Pensionist lag hilflos in brennender Wohnung: Nachbarn retteten ihn

Es waren Minuten des Bangens: Am Mittwoch, dem 1. März, brach in einem Mehrparteienhaus in Sankt Barbara im Mürztal ein Brand aus. Der austretende Rauch aus der Wohnung des 85-jährigen Pensionisten wurde sogar von Passanten wahrgenommen, die sofort die Feuerwehr alarmiert. In der Zwischenzeit suchten mehrere Nachbarn die Wohnung des Pensionisten auf. Hilflos lag der 85-Jährige am Boden. Seine Nachbarn retteten ihn schließlich aus dem Gebäude – wir haben berichtet.

Seinen Verletzungen erlegen

Der 85-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in Begleitung eines Notarztes in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht. Nun allerdings die traurige Gewissheit: Wie die Polizei heute mitteilte, ist der Pensionist bereits am Folgetag, also dem 2. März, im Krankenhaus Leoben verstorben.

Weitere Person im Krankenhaus

Am Tag des Brandes wurde auch einer der Nachbarn, ein 52-jähriger Rumäne, mit einer Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Mürzzuschlag gebracht. Er wurde von den Ärzten untersucht und soll laut Polizei unverletzt geblieben sein. Ursache für den Brand soll das unsachgemäße Hantieren mit offener Flamme gewesen sein.