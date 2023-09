VCÖ-Analyse Frauen ver­ursachen weniger Verkehrs­unfälle Kärnten - Das Mobilitätsverhalten der Frauen ist in Summe sicherer als jenes der Männer, sowohl für die Frauen selber als auch für die anderen Verkehrsteilnehmer, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (247 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

In Kärnten kamen seit dem Jahr 2019 doppelt so viele Männer bei Verkehrsunfällen ums Leben wie Frauen, stellt die Mobilitätsorganisation VCÖ fest. “Wären Männer in Summe so sicher mobil wie Frauen, dann wäre die Zahl der Verkehrstoten in Kärnten um rund ein Drittel niedriger”, fasst es VCÖ-Expertin Lina Mosshammer zusammen. In den Jahren 2019 bis 2022 kamen 39 Frauen bei Verkehrsunfällen in Kärnten ums Leben, die Zahl der tödlich verunglückten Männer war mit 84 mehr als doppelt so hoch. Die Anzahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Männer war Jahreszeitraum von 2019 bis 2021 in Kärnten um ein Viertel höher als die Zahl der verletzten Frauen.

Von Männern wurden doppelt so viele Unfälle verursacht

Österreichweite Daten zeigen, dass Frauen in Summe auch weniger Verkehrsunfälle mit Personenschaden verursachen als Männer. Auf Basis der Erhebungen der Polizei haben insgesamt 10.088 Frauen einen Verkehrsunfall mit Personenschaden in Österreich verursacht. Von Männern wurden mit 21.360 doppelt so viele Unfälle verursacht. Besonders gravierend sei der Unterschied zwischen Männern und Frauen bei Alko-Unfällen: Österreichweit waren 86 Prozent der beteiligten Alko-Lenker Männer, berichtet der VCÖ. Unterschiede gibt es auch beim Mobilitätsverhalten, wie die Analyse zeigt. Frauen sind in Summe häufiger zu Fuß unterwegs, lenken etwas seltener ein Auto und fahren deutlich seltener mit dem Motorrad. Unterschiede gibt es auch bei den Mobilitätszwecken: Frauen erledigen mehr Einkaufswege und deutlich mehr Hol- und Bringwege als Männer.