Fesselnde Geschichten Bekannter Journalist Eugen Freund zu Gast am CHS Villach Villach - Eugen Freund besuchte die Medienklassen des CHS Villach und informierte die Schüler über den Beruf eines Journalisten. Jede Menge Begeisterung und aufregende Geschichten aus seiner Karriere rundeten seinen Vortrag ab. Der Journalist Eugen Freund besuchte das CHS Villach. © CHS Villach

Der ehemalige ORF-Journalist Eugen Freund ließ seine Karriere im Vortragssaal am CHS Villach Revue passieren. Die zweiten bis vierten Jahrgänge der Medienklassen verfolgten seine aufregenden Berichte zu vielen wichtigen Ereignissen. Er schrieb bekannte Artikel zum Bespiel über den Fall der Berliner Mauer oder 9/11 in New York.

Spannende Geschichten und viele Fragen

Ob als Pressesprecher für das Außenministerium, als ZIB-Moderator oder Analytiker diverser außenpolitischer Ereignisse im TV: Eugen Freund wusste vieles über seine Karriere zu berichten und konnte Schüler und Lehrer gleichermaßen fesseln. Am Ende wurden viele Fragen von den wissensbegierigen Lernenden zum Beruf des Journalisten gestellt, die er mit viel Enthusiasmus beantwortete. Freund konnte die Schüler des CHS für den Beruf begeistern und man war für die vielen Einblicke in seine berufliche Laufbahn sehr dankbar.