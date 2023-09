Neue Leitung Steirische Polizisten besetzen neue Funktionen Steiermark - Neuer Monat, neue Besetzungen: Seit 1. März stehen zwei steirische Polizeiinspektionen sowie das Verkehrsreferat unter neuer Leitung. Mit Oberstleutnant Markus Haas gibt es für das Landeskriminalamt Steiermark einen weiteren leitenden Beamten. von Sabrina Tischler 5 Minuten Lesezeit (616 Wörter) Das Landeskriminalamt Steiermark freut sich mit Markus Haas über einen weiteren leitenden Beamten und Verstärkung. © LPD Stmk/Hellinger

Seit 1. März 2023 stehen die Polizeiinspektionen Graz-Eggenberg und Admont unter neuer Leitung. Auch das Verkehrsreferat im Bezirk Südoststeiermark erhält einen neuen Leiter. Das Landeskriminalamt Steiermark freut sich mit einem weiteren leitenden Beamten über Verstärkung.

Oberstleutnant Markus Haas: Weiterer leitender Beamter im Landeskriminalamt Steiermark

Oberstleutnant Markus Haas kann seit 1. März 2023 das Landeskriminalamt Steiermark als seine dienstliche Heimat bezeichnen. Der nun ehemalige Bezirkspolizeikommandant von Murau wird dort als weiterer leitender Beamter unterstützen. Seine Karriere bei der Polizei begann mit der Grundausbildung, die er im Jahr 2005 erfolgreich abschloss. Die Ausbildung für dienstführende Beamte stand für ihn 2015 auf dem Plan. Während seiner dienstlichen Laufbahn versah er seinen Dienst unter anderem im Landeskriminalamt Wien und zwar bei der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS). Markus Haas entschloss sich für einen weiteren Schritt und absolvierte den Bachelorstudiengang „Integriertes Sicherheitsmanagement“ an der FH Campus Wien und den Masterstudiengang „Sicherheitsmanagement“ an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Während seiner weiteren polizeilichen Laufbahn war er als Büroleiter-Stellvertreter im Bereich Suchtmittelkriminalität des Bundeskriminalamtes tätig. Im März 2022 kehrte er als Bezirkspolizeikommandant von Murau in die Steiermark zurück. Bereits seit September 2022 blickt er im Rahmen einer Dienstzuteilung in das Geschehen des Landeskriminalamtes Steiermark und sein nun tägliches Aufgabengebiet.

Roland Janko übernimmt die Funktion als Inspektionskommandant der PI Graz-Eggenberg. © LPD Stmk/Hellinger

Chefinspektor Roland Janko: Inspektionskommandant der PI Graz-Eggenberg

Neuen dienstlichen Aufgaben widmet sich seit 1. März 2023 auch Chefinspektor Roland Janko. Er übernimmt die Funktion als Inspektionskommandant der Polizeiinspektion Graz-Eggenberg, zu der er bereits seit Juni 2022 zugeteilt war. Nach seinem Eintritt 1993 und der Absolvierung der Grundausbildung versah er seinen Dienst in der ehemaligen Polizeiinspektion Graz-Finanz. 1999 absolvierte er den Kurs für dienstführende Beamte und war seither in den Polizeiinspektionen Graz-Andritz und Graz-Finanz tätig. 2009 verschlug es Roland Janko zur Polizeiinspektion Graz-Jakomini wo er sich zuletzt den Aufgaben des stellvertretenden Inspektionskommandanten annahm. Während seiner polizeilichen Karriere wurde er unter anderem zum Polizeibergführer und zum Flight Operator ausgebildet. Neben seiner beruflichen Tätigkeit hat er das Amt als Ortsstellenleiter des Bergrettungsdienstes Köflach inne.

Mit 1. März 2023 übernimmt Karnitschnig von Mureck die Leitung des Verkehrsreferates unter Mitführung des Einsatzreferates des Bezirkspolizeikommandos Südoststeiermark. © LPD Stmk/Hellinger

Chefinspektor Kurt Karnitschnig: Leiter des Verkehrsreferates

Für Chefinspektor Kurt Karnitschnig gibt es eine neue dienstliche Aufgabe: Mit 1. März 2023 übernimmt der bisherige Inspektionskommandant von Mureck die Leitung des Verkehrsreferates unter Mitführung des Einsatzreferates des Bezirkspolizeikommandos Südoststeiermark. Für diese Aufgabe bringt er viel Erfahrung mit, denn der Beamte ist bereits 1982 in den Exekutivdienst eingetreten. Nach seiner Ausbildung war er zunächst einmal am Gendarmerieposten in Bad Radkersburg als eingeteilter Beamter tätig, ehe er sich 1988 für eine Ausbildung zum dienstführenden Beamten entschied und nach dieser als Sachbearbeiter wieder zu seiner Dienststelle zurückkehrte. In den 1990er Jahren erlebte er dort im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit auch den Jugoslawienkrieg mit und engagierte sich nach dem Krieg für den Aufbau einer Grenzgendarmerie. 2004 übernahm er die Grenzkontrollstelle der Zollwache in Mureck und war dort bis 2013 als erster stellvertretender Kommandant im Einsatz. Von 2013 bis dato war er Kommandant der Dienststelle. Nun wechselt der Dienstführende zum Bezirkspolizeikommando Südoststeiermark und übernimmt dort die Leitung des Verkehrsreferats unter Mitführung des Einsatzreferates.

Kontrollinspektor Wolfgang Danklmaier übernimmt bei der Polizeiinspektion Admont mit 1. März 2023 die Führung und Verantwortung. © LPD Stmk/Hellinger

Kontrollinspektor Wolfgang Danklmaier: Inspektionskommandant der PI Admont

Einen neuen Dienststellenleiter erhält auch die Polizeiinspektion Admont. Kontrollinspektor Wolfgang Danklmaier übernimmt dort mit 1. März 2023 die Führung und Verantwortung. Seine Karriere bei der Polizei begann allerdings weit früher, nämlich im Jahr 1998. Nach mehreren Dienstjahren in Marchegg, Mautern und Liezen stand für Wolfgang Danklmaier der nächste berufliche Schritt auf dem Plan, nämlich der Kurs für dienstführende Beamte. Fortan waren die Polizeiinspektionen St. Lorenzen im Mürztal und Trieben seine dienstliche Heimat. Zumindest bis April 2012, wo er sich der Funktion des stellvertretenden Inspektionskommandanten in Admont annahm.