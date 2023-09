Projektstart Kreativ-Wettbewerb unter Wolfs­bergs Jugendlichen: "Mit­machen zahlt sich aus" Wolfsberg - Set your sign for Wolfsberg: Schulklassen, Arbeitsgruppen und Einzelpersonen bis 19 sind dazu eingeladen, mit verschiedensten kreativen Mitteln ihre Ideen für die Stadtgemeinde einzubringen. Am Dienstag erfolgte der Startschuss. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) © Stadtgemeinde Wolfsberg

“Mitmachen zahlt sich aus”, betont Vizebürgermeister Alexander Radl (SPÖ) und lädt alle die Wolfsberger Mittelschul- und Oberstufenklassen sowie Arbeitsgruppen und Einzelpersonen bis 19 dazu ein, am Kreativwettbewerb “Set your sign for Wolfsberg” teilzunehmen. Eingereicht werden können musikalische Beiträge, gemalte Bilder, Videos, Zeichnungen oder Texte aller Art. Die Einreichungen erfolgen auf einer Instagram-Plattform, die Bewertung nimmt wie im vergangenen Jahr eine Jury vor. Ein Sonderpreis wird durch „Likes“ vergeben.

Bürgermeister: “Wir bauen auf euch Jugendliche”

Auch Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) ruft zur Teilnahme am Wettbewerb auf: “Wir bauen auf euch Jugendliche, denn ihr seid diejenigen, die einmal die Zukunft Wolfsbergs gestalten werden.” Organisiert wird der Wettbewerb wieder von Christian Vallant, dem Projektleiter von Over the limit. Die Informationsfolder zum Wettbewerb wurden von Schülern der Mittelschule St. Marein im Rahmen ihres Wahlpflichtfaches Informatik an der HTL Wolfsberg gestaltet. Vallant: “HTL-Schüler wiederum haben ein virtuelles Jugendhaus erstellt, in dem alle eingereichten Beiträge wie in einer Galerie gezeigt werden.”