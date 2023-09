Ursprung des Clusters Masern-Ausbruch: Hier sollen sich die ersten Personen infiziert haben Graz - Seit Anfang Februar sind die Masern ein großes Thema. Österreichweit wurden bereits 57 Fälle verzeichnet. Ausgebrochen sind die Masern in der Steiermark und haben sich von dort auf die Bundesländer ausgebreitet. Nun ist auch der Ursprung des Infektionsclustern bekannt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (148 Wörter) © Montage: AdobeStock_174366084 / pixabay

Wie in Windeseile verbreiteten sich die Masern binnen weniger Tage in der Steiermark. Wie es sich nun herausstellte, soll eine Hochzeit mit 400 Gästen in Graz Ursprung für die Infektionscluster gewesen sein. Wie die Kleine Zeitung berichtet, soll Ende Jänner ein Betroffener von einer Reise die Masern nach Österreich gebracht und eine weitere Person angesteckt haben. Diese wiederum befand sich unter den 400 Gästen der Hochzeit in Graz.

Schnelle Ausbreitung durch niedrige Durchimpfungsrate

Laut Ursula Wiedermann-Schmidt, Professorin für Vakzinologie der Med Uni Wien, sei der Großteil der Hochzeitsgesellschaft nicht geimpft gewesen, was zur Folge hatte, dass sich binnen kürzester Zeit 22 Personen infiziert hatten. Der schnelle Ausbruch sei eine Alarmierung, die Durchimpfungsrate zu verbessern. Derzeit liege die Durchimpfung bei 85 Prozent, erstrebenswert seien 95 Prozent, denn so könne eine Zirkulation des Virus eingedämmt werden. In Österreich kann sich jeder kostenlos gegen Masern-Mumps-Röteln impfen.