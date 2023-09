Malerei, Musik und Fotografie „Living Studio“: Anna Kohlweis gibt Einblicke ins Pariser Atelier­leben Klagenfurt - Alle zwei Jahre vergibt die Stadt Klagenfurt ein sechsmonatiges Stipendium für das Künstleratelier in Paris. Am Dienstag, 7. März 2023, wurde die Ausstellung „Weightbearer“ von Anna Kohlweis im „Living Studio“ der Klagenfurter Stadtgalerie eröffnet. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) Galerie-Leiterin Beatrix Obernosterer mit Michael Gußnig (Team Kärnten), Kulturabteilungsleiter Alexander Gerdanovits, Künstlerin Anna Kohlweis und Manfred Jantscher (ÖVP) bei der Eröffnung im Living Studio der Stadtgalerie. © StadtKommunikation/Helge Bauer

Die Künstler zeigten nach ihren Aufenthalten erfahrungsgemäß beeindruckende Ergebnisse: So auch Anna Kohlweis. In ihrer Ausstellung „Weightbearer“ präsentiert die Stipendiatin einen interdisziplinären Arbeitszyklus aus Malerei, Musik, Songwriting, fotografischem Selbstportrait, Lyrik, Prosa und Zeichnung. Die Werke sind im Vorjahr während ihres Aufenthaltes in Paris entstanden.

Noch bis Ende April

Während ihres halbjährigen Aufenthaltes waren für die 39 jährige Klagenfurterin Privatleben und künstlerische Praxis untrennbar miteinander verbunden. Diese Untrennbarkeit wird auch in den ausgestellten Arbeiten sichtbar. Die Ausstellung ist bis 30. April bei freiem Eintritt im „Living Studio“ der Stadtgalerie zu sehen. Zweiter Paris-Stipendiat der Stadt Klagenfurt war 2022 Kevin Rausch. Seine Ausstellung wird am 27. Juni im „Living Studio“ eröffnet.