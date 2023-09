Zusammenhalt und Unterstützung

Altkameraden­treffen bei den Florianis in St. Veit

St. Veit an der Glan - Am vergangenen Wochenende lud das Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit an der Glan unter der Führung von Friedrich Monai zum diesjährigen Altkameradentreffen ins Kulturhaus in Klein St. Paul ein. Rund 80 Kameraden nahmen am Treffen teil.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (152 Wörter)