Beginn um 18 Uhr „Me time": Villach lädt Frauen zum Kino­abend ein Villach - Villach räumt Frauen nicht nur am internationalen Frauentag Platz ein. Das Frauenreferat lädt am 15. März zu einem interessanten Kinoabend und bietet die Möglichkeit, mit der Regisseurin Ayla Yildiz ins Gespräch zu kommen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (169 Wörter)

Der internationale Frauentag am 8. März wird weltweit gefeiert – auch in Villach. „Das Frauenreferat bietet aber auch abseits dieses wichtigen Tages Möglichkeiten, um Frauenthemen zu positionieren“, erklärt Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ).

Film über Erwartungen von Frauen

Ein spannender Termin ist etwa der Kinoabend für Frauen in der kommenden Woche, am Mittwoch den 15. März um 18 Uhr. „Wir zeigen einen Dokumentarfilm rund um das Thema kinderfreies Leben, Erwartungen an Mütter und Vorstellungen über das Kinderkriegen. Ein aktuelles Thema, das unsere Gesellschaftsnormen hinterfragt“, sagt Frauenbeauftragte Alisa Herzog.

Möglichkeit zur Diskussion

Im Film kommen sechs Protagonistinnen zu Wort, die ihre persönlichen Erfahrungen schildern. Es geht um die Themen ungeplante Schwangerschaft, glückliche Mutterschaft aber auch Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch. Die aus Wuppertal stammende Regisseurin Ayla Yildiz widmet sich in ihren Filmen immer kontroversen Themen und möchte für Aufklärung sorgen. Sie kommt ebenfalls zum Filmabend in das Villacher Stadtkino und wird dort bei der anschlieflenden Podiumsdiskussion für Fragen zur Verfügung stehen.