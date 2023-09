Auslieferung an Italien Boots­tragödie fordert über 70 Leben: Schlepper (28) in Graz fest­genommen Italien/Graz - Es war wahrlich eine Tragödie: Über 70 Flüchtlinge verloren bei einem Bootsunfall ihr Leben. Die Schlepper werden nun für das Unglück zur Verantwortung gezogen. Einer der Schlepper, ein 28-jähriger Türke, wurde nun in Graz festgenommen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (160 Wörter) © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Ende Februar kenterte vor der süditalienische Küste ein Schlepperboot mit Flüchtlingen. Über 150 Personen aus Iran, Pakistan und Afghanistan waren an Bord des Fischerboots. Kurz vor der Küste prallte das Boot gegen einen Felsen und zerbrach in zwei Teile. 72 Opfer, darunter auch mindestens ein Dutzend Kinder, verloren bei der Flucht in ein anderes Land ihr Leben.

Auslieferung an Italien

Nach dieser Tragödie soll nun ein mutmaßlicher Schlepper, ein 28-jähriger Türke, in Graz festgenommen worden sein. Der 28-Jährige ist der vierte Schlepper, der im Zuge der Ermittlungen der Flüchtlingstragödie festgenommen wurde. Drei weitere Komplizen, ein Türke und zwei Pakistani, sind wegen Schlepperei in Haft – einer von ihnen ist sogar minderjährig. Sie alle wurden von Überlebenden beschuldigt. Medienberichte zufolge, soll der 28-Jährige das Boot gesteuert haben. Nun wurde er schließlich in Graz festgenommen. Derzeit ist der Türke in Haft, soll aber demnächst an Italien ausgeliefert werden.