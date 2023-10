Mitmachen und gewinnen! Bei Lederfranz: Jetzt Gutschein für eine GUESS-Tasche im Wert von 150 Euro gewinnen! Villach - Villacher Mode-Ikonen aufgepasst: Bei Lederfranz habt ihr jetzt die Chance einen Gutschein für eine GUESS-Tasche im Wert von bis zu 150 Euro zu gewinnen und perfekt gestylt in den Frühling zu starten. Vor Ort könnt ihr außerdem passende Accessoires wie Schuhe, Gürtel und Co. finden! Worauf wartet ihr noch? Jetzt mitmachen und gewinnen! von Carolina Kucher 6 Minuten Lesezeit (815 Wörter) Werbung Susanne und Daniel Gelautz sind die Profis in Sachen Mode & Lederprodukte! © 5min.at

Lederfranz ist jedem Villacher der schonmal über den Hauptplatz geschlendert ist ein Begriff. Bereits seit 1989 lässt der Familienbetrieb die Modeherzen höher schlagen und im März gibt es nun eine besonders coole Chance sich für den Frühling einzudecken: Verlost wird ein 150 Euro Gutschein für hochwertige Tasche von GUESS!

“Alles hat Hand und Fuß”

Was vor so vielen Jahren auf 20 Quadratmeter in der Widmanngasse begonnen hat, ist nun zur wahren Institution in Villach geworden: Lederfranz versorgt Villach mit Schuhen, Taschen, Accessoires und sogar Reisegepäck. “Wir legen dabei Wert auf Qualität und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Man kann sich sicher sein, dass alles Hand und Fuß hat”, schwärmt Susanne Gelautz, die ihrem Mann Daniel Gelautz täglich hilft, dem “Lederfranz” die weibliche Note zu verleihen. Die Markenvielfalt der Produktpalette lässt sich sehen: GUESS, Tommy Hilfiger und Valentino sind nur einige der großen Marken, die hier zu finden sind.

Beratung ist das A und O

Der Jung-Chef, quasi im Geschäft aufgewachsen, und seine langjährigen und top ausgebildeten Mitarbeiter legen aber vor allem Wert auf die richtige Beratung: “Wir sind natürlich immer informiert, welche Trends gerade herrschen. Diesen Frühling wird es wohl die mutige Farbe Magenta und die herrlich frischen Pastelltöne. Mit diesem Wissen und unserer Expertise für Lederwaren, können wir unsere Kunden perfekt beraten. Durch unsere Vielfalt an Produkten können wir vom Gürtel, über die Schuhe bis hin zur Tasche und Geldbörse alles perfekt abstimmen”, so Susanne Gelautz, die selbst Profi in Sachen Leder und Mode ist!

Die professionelle und vor allem persönliche Beratung der Kunden ist das A und O. © 5min.at

Hier wird die ganze Familie eingekleidet

Doch nicht nur die Frauen sollten Lederfranz einen Besuch abdecken: “Wir haben seit zwei Jahren ein riesiges Sortiment an Kinderschuhen und sind ebenso spezialisiert auf Herrenschuhe und die passende Tasche für den Gentleman. Egal ob sportlich, elegant oder gewagt, wir haben für jeden Geschmack etwas dabei”, erklärt Daniel Gelautz, der 2021 das Geschäft seines Vaters übernommen hat. Gerne gesehen sind übrigens auch Braut und Bräutigam: “Neben traditionellen Hochzeitsaccessoires wie Schuhe und Gürtel, haben wir auch einiges im Trachtenbereich zu bieten. Hier findet man zu jedem Dirndl und zu jeder Lederhose etwas passendes.

Wenn der Schuh drückt …

Eine der größten Stärken von Lederfranz & Team: “Da wir zweimal in Klagenfurt mit Le Bag und bald auch zweimal in Villach, der Le Bag Store eröffnet ab April im ATRIO und einmal mit Lederfranz in der Innenstadt, vertreten sind, können die Kunden bequem vorbeischauen und die Ware ansehen und fühlen – das ist ein enormer Vorteil gegenüber dem Onlineshopping!“, erklärt das Ehepaar Gelautz. Generell lohnt es sich bei Lederfranz öfter vorbeizuschauen: “Stammkunden erhalten bei uns einen Vielzahl an Boni. Ohne großes Punkte sammeln, ohne Haken. Einfach, weil wir die Treue unserer Kunden schätzen!” Und wenn der Schuh wirklich drückt? Dann einfach vorbeikommen und die Ware in der hauseigenen Werkstatt richten lassen!

Stammkunden werden betreut, umsorgt und profitieren von einer Vielzahl an Goodies. Wenn der Schuh also drückt: Lederfranz! © 5min.at

