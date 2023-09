Maßnahmenpaket in Arbeit Bald auch vor Lokalen & Halte­stellen: Italien will Rauch­verbot ausweiten Italien - In Italien gilt seit 2005 in allen öffentlichen Gebäuden, wie Gaststätten und Büros, ein striktes Rauchverbot. Dieses soll jetzt noch weiter ausgeweitet werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) © pexels.com

Laut italienischen Medienberichten plant Gesundheitsminister Orazio Schillaci das Rauchverbot in unserem Nachbarland weiter auszudehnen. Künftig soll der Glimmstängel auch in Lokal-Außenbereichen nicht mehr angezündet werden dürfen. Auch bei Bushaltestellen und in Parks will man Zigaretten künftig verbieten – zumindest, wenn Kinder oder Schwangere in der Nähe sind. E-Zigaretten sollen dabei keine Ausnahme bilden. Ebenso will man das Werben für Nikotinprodukte und E-Zigaretten untersagen. Die Maßnahmen, an denen das Ministerium arbeitet, sorgen jedoch für Kritik. Bereits mehrere Politiker haben sich dagegen ausgesprochen.