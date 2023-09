Nach Unfall im Rollstuhl Knapp 30.000 Euro: Spenden­aktion für Francesco (12) war voller Erfolg Klagenfurt - Bei der Heimfahrt vom Training ist der schreckliche Unfall geschehen: Der heute 12-jährige Francesco wurde mit seinem Fahrrad von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Für ihn wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die knapp 30.000 Euro eingebracht hat. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) #GOODNews © Montage/KK Artikel zum Thema Nach Unfall im Roll­stuhl: Welle der Nächsten­liebe für Fußball-Fan Francesco (12)

13 lange Monate waren es, die der junge Francesco nach seinem schweren Unfall im Krankenhaus und in der Reha verbracht hat, ehe das Benefiz-Fußballspiel des KAC zu seinen Gunsten stattgefunden hatte – wir haben berichtet. Bereits damals war der Zusammenhalt riesig, mit vor Ort dabei war auch Landessportdirektor Arno Arthofer. Am 13. November 2022 wurde er dann mit seinem Vater und Freunden sogar zu einem Bundesligaspiel der Klagenfurter Austria eingeladen.

“Fußball ist nicht nur Tore schießen”

“Neben all den finanziellen Hürden im Leben, zeigt sich mit dem Strahlen in Francescos Augen was im Leben wichtig ist. Fußball ist nicht nur Tore schießen, sondern Freundschaft, Zusammenhalt und Solidarität”, so die Organisatoren damals. Für ihn wurden über ein Spendenkonto auch Spenden gesammelt. Die beeindruckende Ausbeute: Über 30.000 Euro. Der Scheck wird am Samstag, den 18. März, an den jungen Kämpfer übergeben. Das Geld soll die Familie bezüglich der notwendigen Therapien und der damit verbundenen Kosten unterstützen.