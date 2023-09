Vorsätzliche Körperverletzung Zahn­ärztin an­geklagt: Sie hatte vor­sätzlich gesunde Zähne be­handelt Graz-Umgebung - Eine Zahnärztin aus Graz-Umgebung wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung und teils versuchten schweren gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Sie soll zahlreiche Patienten behandelt haben, obwohl diese gesunde Zähne hatten. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) © pexels.com

Vor zwei Jahren wurde man auf den Fall aufmerksam: Eine Zahnärztin soll mehrere Patienten behandelt haben, obwohl die Zähne gesund waren. Ein Gutachten bestätigt, dass die Behandlungen größtenteils nicht notwendig gewesen wären. Demnach soll die Zahnärztin 30 bis 40 gesunde Zähne aufgebohrt und Füllungen verpasst haben.

Vorläufiges Berufsverbot erhoben

Für einen Patienten hatte jene Behandlung horrende Folgen: Nicht nur erlitt er irreversiblen Schaden an den Zähnen, sondern musste auch einen Kredit für die Arztkosten in Höhe von rund 16.000 Euro aufnehmen. Schon damals, vor zwei Jahren, verhänge das Land Steiermark ein vorläufiges Berufsverbot gegen die Ärztin wegen Gefahr in Verzug.

Zahnärztin angeklagt

Wie der ORF berichtet, wird die Zahnärztin von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Sie muss sich in 13 Fällen wegen vorsätzlicher Körperverletzungen und in 14 Fällen wegen teils versuchten schweren gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe von mindestens 85.000 Euro. Wann der Prozess stattfindet, ist noch nicht bekannt.